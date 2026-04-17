В Татарстане поймали наркокурьера с 10 кг синтетики

В Татарстане поймали мужчину, везшего крупную партию синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Водитель «Лады», 48-летний мужчина, ехал по трассе М-7 в Пестречинском районе РТ. В какой-то момент он проезжал мимо инспекторов ДПС, которые заметили отсутствие ремней безопасности у водителя и остановили его. Во время беседы мужчина вел себя подозрительно, и патруль решил осмотреть машину.

На заднем сидении мужчины находилась дорожная сумка, в которой лежали 10 свертков с веществом белого цвета. Позднее выяснилось, что это был метадон. Общая масса изъятых веществ составила 10 килограмм.

Задержанный признался, что в январе этого года знакомый предложил ему работу, связанную с перевозкой наркотиков. Это был уже третий рейс мужчины – он должен был перевезти партию из Тосно в Новосибирск. Наркотики он забирал из тайника в лесу у города Луг.

Возбуждено уголовное дело.