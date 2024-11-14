В Татарстане будут развивать туристическое направление «Казань плюс». Об этом сообщила журналистам на Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай» Директор Центра развития международного туризма Юлия Максутова.

«Мы договорились, что будем совместными усилиями развивать такое направление, как "Казань плюс". Очень популярно у арабских и китайских туристов не ездить в один город, а жить в одном городе и на пару дней посетить еще что-то», - рассказала Максутова.

Она уточнила, что для развития направления выбрали Марий Эл. То есть маршрут будет называться «Казань плюс Йошкар-Ола».

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Это экотуризм. Например, арабский турист, который путешествует большой семьей, как правило, приезжает на 10-14 дней», - отметила директор центра.

По этому маршруту турист приезжает в Казань, где осматривает достопримечательности и гуляет. В какой-то из дней он на автобусе по пути в Йошкар-Олу заезжает в этнодеревню, а потом приезжает в столицу Марий Эл. В Йошкар-Оле делает покупки, знакомится с марийской культурой и возвращается обратно в Казань.

«Одна ночь там, а все остальные дни в Татарстане», - уточнила Максутова.

По ее словам, туристы из стран Персидского залива любят такой «диверсифицированный отдых». «Это еще несколько очков добавит Казани», - заключила директор центра.