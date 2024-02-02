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Общество 2 февраля 2024 18:53

В Татарстане будут развивать контейнерный терминал в Свияжском логистическом центре

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Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ, транспортная группа FESCO и Управляющая компания «Альянс» подписали соглашение о развитии контейнерного терминала в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре, сообщает пресс-служба ведомства.

«Документ направлен на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество при разработке и создании современного логистического терминала. На первом этапе стороны определят практические шаги и конкретные мероприятия для дальнейшей реализации проекта», – говорится в сообщении.

Предполагается, что терминал станет одним из ключевых хабов для контейнерных грузов, которые прибудут по железной дороге на станцию Свияжск и речным транспортом по Волге, а также в перспективе по международному транспортному коридору «Север – Юг».

#грузоперевозки
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