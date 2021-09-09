Более 20 голов свиней изъяли в личном хозяйстве Новошешминского района РТ из-за АЧС

Из-за выявленной летом африканской чумы свиней в Новошешминском районе Татарстана было уничтожено более 20 домашних свиней. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Спикер напомнил, что в охотхозяйстве «Красновидово» была зарегистрирована африканская чума свиней.

«Из-за возникновения очага в пятикилометровой зоне у личного подсобного хозяйства было изъято и уничтожено 24 головы свиньи», – сказал он.

По словам Иванова, в этом году первые случаи АЧС начали регистрироваться на территории Северной Америки.

«Вирус уже переплыл океан и захватывает все больше территорий», – отметил он.

Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин добавил, что в России наблюдается ухудшение эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней.

«По состоянию на 8 сентября на территории России выявлено восемь очагов африканской чумы свиней. В режиме карантина по АЧС среди домашних свиней находятся 68 очагов. В дикой фауне на карантине 29 очагов, в том числе один был в Татарстане. Карантин в охотхозяйстве “Красновидово” Новошешминского района в ближайшее время будет снят», – заметил он.

Спикер подчеркнул, что свиноводческие предприятия должны обеспечить работу в закрытом режиме, чтобы избежать заноса вируса. «Свиней в республике около полумиллиона», – заключил он.