В Татарстане больше тысячи человек укусили клещи

В Татарстане за год выявили 1,1 тыс. случаев присасывания клещей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

«По результатам мониторинга в республике Татарстан с 19 апреля начался сезон активности клещей, всего за истекший период 2021 года зарегистрировано 1167 укусов клещами, в том числе дети до 14 лет 523 случая»,- рассказала она.

В основном клещей обнаруживали на теле после поездок на дачу, таких случаев 40%, после прогулок в лесах – 27%, в лугах – 17%, почти 10% клещей находились в личных подсобных хозяйствах.

Больше всего укусам паразитов подверглись казанцы, жители Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамского и Бугульминского районов.

«На сегодняшний день среди исследованных клещей, снятых с людей, вирус клещевого энцефалита не выделен, в основном выделяется возбудитель клещевого боррелиоза, почти в 40% снятых исследованных клещей выявлен вирус клещевого боррелиоза», – отметила Луиза Борисова.

Чтобы защититься от клещей нужно носить плотно прилегающую к телу одежду и не сидеть в высокой траве.

Подробнее о том, как спастись от клещей и что делать, если присосался паразит можно прочитать в материале ИА «Татар-информ».