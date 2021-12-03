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Ру Тат
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Здоровье
3 декабря 2021  10:16
Эвелина Киселёва

В Татарстане больше 11,5 тыс. школьников находятся на карантине из-за ОРВИ

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В Татарстане заболеваемость ОРВИ держится на высоком уровне. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«У нас 466 классов на разобщении, нужно понимать, что у нас разобщение на 7–10 дней», – отметила спикер.

В общей сложности на карантине пока находятся 11 562.

Классы на карантине есть в Альметьевске, Бавлинском, Высокогорском районах, Казани, Набережных Челнах, Мамадышском, Мензелинском, Сармановском, Тукаевском и Чистопольском районах.

Любовь Авдонина подчеркнула, что мера разобщения применяется, чтобы снизить заболеваемость, и она эффективно работает.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в республике нет школ, полностью закрытых на разобщение из-за ОРВИ у детей.

 

#коронавирус #школы #карантин
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