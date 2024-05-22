В Татарстане более чем на 400 тыс. га проведут государственную инвентаризацию лесов

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В Татарстане начался второй цикл государственной инвентаризации лесов, работы по определению характеристик лесных насаждений в текущем году охватят более 400 тыс. гектаров. Об этом сообщает пресс-служба государственной лесоучетной организации «Рослесинфорг».

Директор Поволжского филиала Рослесинфорга Павел Лебедев отметил, что площадь земель лесного фонда республики составляет 1,2 млн гектаров. Первый цикл инвентаризации лесов показал, в регионе произрастают 1,1 млрд деревьев, 80% из которых относятся к лиственным породам.

«В этом году инженеры Рослесинфорга проведут повторные измерения, что позволит отследить динамику характеристик леса», — пояснил Лебедев.

Для обследования лесов будут заложены 228 пробных площадей. Там специалисты произведут перечет деревьев, замерят их высоту и возраст, определят сортовую принадлежность. Кроме того, они оценят запас древесины и климатический потенциал лесов.

Всего лесные насаждения будут оценены более чем по 100 показателям. На основе полученной информации окажется разработан комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, уточнили в организации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что лесники Татарстана выполнили половину годового плана по посеву семян в питомниках.