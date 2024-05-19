Лесники Татарстана выполнили половину годового плана по посеву семян в питомниках

Фото: Минлесхоз РТ

В 2024 году в лесных питомниках Татарстана планируется засеять семенами 21 гектар, по состоянию на 17 мая работы завершены наполовину (10 гектаров). Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Завершили работу сотрудники Аксубаевского, Альметьевского, Билярского, Болгарского, Буинского, Заинского, Ислейтарского, Калейкинского, Кзыл-Юлдузского и Лаишевского лесхозов республики.

«Выращивание сеянцев — трудоемкий процесс. Все начинается с шишек, которые собирают вручную. После шишки сушат, извлекают семена. После посева в питомниках будут проводиться сезонные работы по уходу за посевами — это регулярный полив, рыхление почвы, борьба с сорной растительностью», — рассказала ведущий советник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Минлесхоза РТ Алсу Мустафина.

Производство посадочного материала является дополнительным показателем регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Всего в республике имеется 51 базисный лесной питомник и Лесной селекционно-семеноводческий центр, где ежегодно выращивается 12 млн сеянцев с закрытой корневой системой.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».