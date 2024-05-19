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Лесники Татарстана выполнили половину годового плана по посеву семян в питомниках
В 2024 году в лесных питомниках Татарстана планируется засеять семенами 21 гектар, по состоянию на 17 мая работы завершены наполовину (10 гектаров). Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.
Завершили работу сотрудники Аксубаевского, Альметьевского, Билярского, Болгарского, Буинского, Заинского, Ислейтарского, Калейкинского, Кзыл-Юлдузского и Лаишевского лесхозов республики.
«Выращивание сеянцев — трудоемкий процесс. Все начинается с шишек, которые собирают вручную. После шишки сушат, извлекают семена. После посева в питомниках будут проводиться сезонные работы по уходу за посевами — это регулярный полив, рыхление почвы, борьба с сорной растительностью», — рассказала ведущий советник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Минлесхоза РТ Алсу Мустафина.
Производство посадочного материала является дополнительным показателем регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Всего в республике имеется 51 базисный лесной питомник и Лесной селекционно-семеноводческий центр, где ежегодно выращивается 12 млн сеянцев с закрытой корневой системой.
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