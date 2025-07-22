В Татарстане более 80% выпускников улучшили результат ЕГЭ после пересдачи

В Татарстане более 2,5 тыс. выпускников пересдали один предмет ЕГЭ, чтобы улучшить результат. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Более 80% выпускников результат улучшили, причем шесть выпускников – до ста баллов по профильной математике и литературе», – рассказал он.

При этом, по словам министра, есть выпускники, которые не преодолели минимальный порог на ЕГЭ по химии, биологии, обществознанию, базовой математике и информатике.

«По сравнению с 2024 годом число выпускников, не преодолевших в основной период минимальный порог ЕГЭ по обязательным предметам, осталось стабильным», – отметил он.

Так, минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку не преодолели 32 человека, по профильной математике – 173, по базовой математике – 89. Они смогут пересдать экзамен в сентябре.