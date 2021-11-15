В Татарстане более 60% выпускников девятых классов выбирают колледжи и техникумы

В Татарстане более 60% выпускников девятых классов выбирают для обучения колледжи и техникумы. Об этом сообщил генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Раньше считалось, что те, кто идет в ссузы, – троечники. Сейчас конкурс при поступлении в учреждения СПО сравним с высшими учебными заведениями. В некоторые организации конкурс составляет четыре, шесть и восемь человек на место. Средний балл – 4,5–4,8. Это не только на бюджет, но и на внебюджетное обучение. Желающих огромное количество», – рассказал спикер.

По словам Губайдуллина, многие родители интересуются, в каком колледже их ребенок сможет получить образование.

«Мы проводим родительские собрания для юниорских направлений. Спрос есть, а для обучения в республике есть и все возможности», – отметил он.

Гендиректор Центра развития профессиональных компетенций подчеркнул, что немало выпускников ссузов добиваются успехов, открыв свое дело или став самозанятыми. «Есть и те, кто уезжает работать в другие регионы и даже страны», – заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане сегодня стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором примут участие 1803 конкурсанта.