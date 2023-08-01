Более 57 тысяч первоклассников в этом году впервые пойдут в школы Татарстана

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

До начала нового учебного года в школах России остался месяц. В этом году свыше 57 тыс. татарстанских детей пойдут в первый класс, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Отмечается, что всего за парты 1 сентября сядут более 511 тыс. ребят. В прошлом году школы в республике пополнились 486 тыс. 615 учениками.

Ранее глава Управления общего образования Минобрнауки РТ Татьяна Алексеева сообщила, что число первоклассников в Татарстане за пять лет увеличилось на 7 тыс.человек.

На фоне роста количества школьников в Татарстане и его столице продолжается активное строительство новых учебных заведений. Так, 13 июля стало известно о планах по строительству новой школы в ЖК «Салават Купере», которое обеспечит еще 1,5 тыс.учебных мест. Из республиканского бюджета на эти цели выделят 934 млн 521 тыс. рублей.