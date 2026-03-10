В Татарстане более 539 тыс. школьников и педагогов перешли в мессенджер MAX

Фото: © «Татар-информ»

Система образования Татарстана полностью интегрировалась с национальным мессенджером MAX, объединив на этой платформе педагогов, учащихся и их родителей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил первый замминистра образования и науки республики Рамис Музипов.

По его словам, на 4 марта 2026 года в мессенджере зарегистрировано 539 007 участников образовательного процесса. Из них 329 234 – в школах, 89 852 – в детских садах, 75 284 – в учреждениях среднего профобразования, 43 260 – в организациях допобразования и 1377 – в управлениях образования.

Количество официальных школьных каналов в MAX достигло 1333, число их подписчиков – 447 989. Все 45 вузов Татарстана создали каналы и чаты в мессенджере. Помимо прочего, девять пилотных вузов внедрили цифровой ID студента, включающий электронный студенческий билет и зачетную книжку.

Музипов напомнил, что переход на отечественный мессенджер обусловлен федеральным законодательством, запрещающим госучреждениям использовать в служебной деятельности иностранные мессенджеры. В Татарстане переход прошел бесшовно благодаря интеграции с ранее используемой платформой «Сферум».

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.