Общество 10 марта 2026 10:23

Мессенджером MAX пользуются 1,5 млн татарстанцев

Фото: © «Татар-информ»

Согласно данным на март 2026 года, отечественным мессенджером MAX пользуются около 1,5 млн жителей Татарстана. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил глава Минцифры РТ Илья Начвин.

По словам министра, с сентября количество пользователей мессенджера в Татарстане увеличилось в десять раз – тогда оно равнялось 150 тыс. человек.

Цифровым МФЦ в республике регулярно пользуются более 62 тыс. человек. На прием через MAX записались более 20 тыс. человек.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

