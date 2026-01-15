В Татарстане уровень безработицы снизился до 0,16%

В 2025 году рынок труда Татарстана пережил значительные изменения, обусловленные как внешними, так и внутренними факторами. Одной из ключевых тенденций стало структурное преобразование. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Центра занятости населения РТ.

«После пандемии, санкционного давления и оттока квалифицированных кадров экономика столкнулась не с высоким уровнем безработицы, как раньше, а с дефицитом рабочей силы. Уровень занятости населения в Татарстане составляет 62,4%, а уровень регистрируемой безработицы – 0,16%», – рассказали в пресс-службе.

Рынок труда характеризуется снижением количества вакансий и замедлением роста заработных плат. При этом соискательская активность продолжает расти с прошлого года. Это хорошо отражается на уровне конкуренции: если в 2024 году в Татарстане на одну вакансию приходилось 3,2 резюме, что говорило о ярком дефиците кадров, то в 2025 году – 6,2.

Значительное влияние на рынок труда оказывает цифровизация. Поиск работы и подбор персонала теперь происходит через цифровые платформы, в том числе благодаря «Работе в России». Это позволяет соискателям быстрее находить подходящие вакансии, а работодателям эффективно подбирать кандидатуры, минуя традиционные методы взаимодействия.

«Появление новых форм занятости стало еще одной важной тенденцией. Это дистанционная работа, гибкий график, аутсорсинг, платформенная занятость и автоматизация рутинных задач. Такие формы способствуют вовлечению на рынок труда новых групп населения: женщин с детьми, студентов, пенсионеров, обеспечивая гибкость и доступность трудоустройства», – отметили в пресс-службе.

