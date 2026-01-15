Рынок труда Татарстана: где дефицит кадров, какие зарплаты предлагают и прогноз-2026

Конкуренция на рынке труда в Татарстане выросла в два раза – до шести резюме на вакансию. В топе спроса – рабочие специальности, продажи и производство. При этом Казань находится на втором месте в России для построения карьеры. Кто будет востребован в 2026 году и как изменятся зарплаты, узнал «Татар-информ».





Рынок труда характеризуется снижением количества вакансий и замедлением роста заработных плат. При этом соискательская активность продолжает расти с прошлого года

Фото: © «Татар-информ»

В 2025 году рынок труда Татарстана заметно изменился под влиянием разных факторов. Главный тренд – перестройка структуры занятости. После пандемии, санкций и оттока специалистов экономика столкнулась уже не с высоким уровнем безработицы, а с нехваткой работников. Сейчас занятость в Татарстане зарегистрированная безработица составляет всего 0,16%, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Рынок труда характеризуется снижением количества вакансий и замедлением роста заработных плат. При этом соискательская активность продолжает расти с 2024 года. Это хорошо отражается на уровне конкуренции: если в 2024 году в Татарстане на одну вакансию приходилось 3,2 резюме, что говорило о ярком дефиците кадров, то в этом году – 6,2», – рассказали в пресс-службе.

Значительное влияние на рынок труда оказывает цифровизация. Поиск работы и подбор персонала теперь происходит через цифровые платформы, в том числе благодаря «Работе в России». Это позволяет соискателям быстрее находить подходящие вакансии, а работодателям эффективно подбирать кандидатуры, минуя традиционные методы взаимодействия.

«Появление новых форм занятости стало еще одной важной тенденцией. Это дистанционная работа, гибкий график, аутсорсинг, платформенная занятость и автоматизация рутинных задач. Такие формы способствуют вовлечению на рынок труда новых групп населения: женщин с детьми, студентов, пенсионеров, обеспечивая гибкость и доступность трудоустройства», – отметили в пресс-службе.

Усиление господдержки в социальной сфере повлияло на рост занятости в медицине, образовании, соцобслуживании, в том числе и среди представителей особой категории – участников СВО, молодежи, людей с инвалидностью. Кроме того, в этом году служба занятости Татарстана полностью модернизировалась.

«Центры занятости населения трансформировались из регистраторов безработицы в активных участников рынка труда. Теперь это кадровые центры «Работа России», проводящие профобучение, ярмарки вакансий, кадровое и карьерное консультирование, применяющие принципы клиентоцентричности, индивидуального подхода как к гражданам, так и к работодателям», – подчеркнули в пресс-службе.

Центры занятости населения трансформировались из регистраторов безработицы в активных участников рынка труда Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татарстанцам отказывают в трудоустройстве из-за нехватки квалификации»

Эксперты hh.ru на рынке труда Татарстана выделили несколько важных трендов. Во-первых, дефицит кадров сохранился в сферах с массовым наймом – прежде всего, в розничной торговле, медицине и фармацевтике.

«Проблему дефицита кадров усилила нехватка навыков у соискателей, из-за чего работодатели могли испытывать проблемы с подбором персонала при наличии кандидатов на рынке. Главная причина, почему татарстанцам в 2025 году отказывали в трудоустройстве, – нехватка квалификации. Поэтому запрос на навыки стал вторым трендом на рынке труда», – рассказала директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

В-третьих, работодатели фокусировались на оптимизации ресурсов, более избирательном найме кадров и увеличении усилий по удержанию персонала.

В-четвертых, сохраняется стабильный спрос на подработку как со стороны соискателей, так и работодателей. По данным опроса в четвертом квартале, 47% соискателей республики планируют искать подработку в ближайшие три месяца, как и годом ранее. Из них 22% «определенно рассматривают» такой вариант, еще 25% – «скорее рассматривают». У 5% татарстанцев подработка уже есть. Что касается вакансий с подработкой, то их доля выросла с 7% в 2024 году до 8% в 2025 году на фоне других форм занятости.

«В целом для рынка труда России в 2025 году характерна стабилизация – снижение количества вакансий и рост числа резюме. Татарстан не стал исключением: вакансий в республике стало меньше на 15%, а резюме – больше на 21%», – добавили в пресс-службе SuperJob.ru.

Работодатели больше внимания стали уделять работе с молодежью. Многие компании строят свои стратегии, учитывая молодое и даже юное поколение, которое либо уже вышло, либо в будущем выйдет на рынок труда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Компании строят стратегии, учитывая молодое и даже юное поколение

По данным ЦЗН РТ, работодатели стали активнее использовать государственные меры поддержки – субсидирование найма, квоты, программы переобучения.

«Среди компаний продолжается борьба за персонал. Работодатели все больше внедряют человекоцентричный подход в командах. Они работают не только на привлечение, а больше даже на удержание и вовлеченность персонала. Компании понимают, что сегодня человек превыше всего, и работают над комфортными условиями труда, карьерными треками и обучением своих сотрудников», – сообщили в пресс-службе.

Также работодатели больше внимания стали уделять работе с молодежью. Многие компании строят свои стратегии, учитывая молодое и даже юное поколение, которое либо уже вышло, либо в будущем выйдет на рынок труда. Они исследуют ценности этой аудитории, что ими движет, мотивирует, и держат на этом фокус. Те компании, которые начинают работу с подрастающим поколением уже со школьной скамьи, в дальнейшем будут находиться в более выигрышном положении, считают специалисты ЦЗН РТ.

«Соискатели стали активнее рассматривать возможности переобучения и смены профессии при поддержке государства. Они стали более требовательны к условиям труда. Соискатели ценят не только зарплату, но и перспективы развития, стабильность компании и комфортную рабочую среду», – отметили в пресс-службе.

Увеличилось число резюме жителей региона. На одну вакансию приходится больше резюме, чем в 2024 году, в 2025 году этот показатель составляет 6,2. Больше всего индекс рынка труда вырос в сферах IT, транспорта, строительства, медицины, образования и производства. Наблюдается рост краткосрочной занятости среди молодых специалистов. Молодые работники в среднем три раза в год меняют место работы.

Поведение соискателей с начала года сильно не изменилось. Они продолжают активно обновлять или же создавать резюме Фото: © «Татар-информ»

72% татарстанцев готовы уйти из компании, если им предложат зарплату выше рынка

По данным hh.ru, работодатели смещают фокус с оперативного реагирования, гиперспроса и массового найма на стратегическое планирование, более избирательный поиск кандидатов в силу проблемы нехватки навыков у соискателей. Кроме того, компании фокусируются на удержании персонала через его профессиональное развитие и внутреннюю ротацию кадров.

«Поведение соискателей с начала года сильно не изменилось. Они продолжают активно обновлять или же создавать резюме. По сравнению с 2024 годом ежемесячно их активность росла в среднем на 38%. При этом здесь важно отметить, что большинство из тех, кто обновляет резюме, – это уже трудоустроенные татарстанцы. Они обновляют резюме не для того, чтобы найти работу в моменте, а чтобы промониторить наиболее привлекательные предложения на рынке и сравнить предлагаемые условия со своими», – пояснила Альбина Султанова.

По данным опроса hh.ru в 2025 году, 72% татарстанцев готовы уйти из компании, если им предложат зарплату существенно выше рынка.

Дефицит кадров в Татарстане отмечается в промышленном производстве, где нужны конструкторы, технологи и механики Фото: © «Татар-информ»

«Наибольшая доля спроса в этом году приходится на пять сфер»

В ЦЗН РТ рассказали, что сейчас дефицит кадров в Татарстане отмечается в промышленном производстве, где нужны конструкторы, технологи и механики, а также квалифицированные рабочие – токари, фрезеровщики и шлифовщики. В строительной сфере нужны конструкторы, проектировщики и специалисты производственно-технического отдела, а также электромонтажники, сварщики и маляры.

На предприятиях транспорта, в сфере логистики и перевозок востребованы водители автобусов и грузовиков, логисты, специалисты по ремонту и обслуживанию техники. В социальной сфере нужны врачи – терапевты и педиатры, средний медперсонал, педагоги, воспитатели, соцработники. В розничной торговле нехватка продавцов-консультантов, кассиров и администраторов магазинов.

«В банке вакансий службы занятости наибольший спрос наблюдается на рабочие специальности – монтажников, арматурщиков, бетонщиков, электрогазосварщиков, водителей автомобилей, фрезеровщиков, маляров, поваров и швей», – сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

Невостребованными считаются те сферы, где наблюдается высокая конкуренция среди соискателей. К ним относятся консалтинг, стратегическое развитие, искусство, культура, развлечения, бухгалтерия, финансы, аудит, административная работа, секретариат, АХО и юриспруденция.

«Наибольшая доля спроса в этом году приходится на пять сфер: рабочий персонал (22% вакансий), продажи и обслуживание клиентов (22%), производство и сервисное обслуживание (16%), строительство и недвижимость (16%), транспорт, логистика и перевозки (12%). Наименьшая доля спроса пришлась на сферу страхования (0,2% вакансий), спортклубов, фитнеса и салонов красоты (0,5%), стратегий, инвестиций, консалтинга (0,6%), искусства, развлечений, массмедиа (0,9%), юристов (1%)», – сказала Альбина Султанова.

Топ-5 отраслей с наиболее высоким спросом на персонал в декабре 2025 года в Татарстане по версии SuperJob.ru (в порядке убывания количества вакансий):

Ретейл Промышленность, производство Строительство, проектирование, недвижимость Транспорт, логистика, склад, ВЭД Туризм, гостиницы, общественное питание

На предприятиях транспорта, в сфере логистики и перевозок востребованы водители автобусов и грузовиков, логисты, специалисты по ремонту и обслуживанию техники Фото: © «Татар-информ»

Рост зарплат в республике составил до 14,5%

По сравнению с январем в ноябре медианная предлагаемая зарплата в вакансиях работодателей в Татарстане на hh.ru выросла на 14,5% и составила 80,2 тыс. рублей.

«С начала года наиболее зарплаты выросли в вакансиях работодателей в сферах «Финансы, бухгалтерия» – на 22% (до 80 тыс. рублей), «Строительство, недвижимость» – на 21% (до 113,7 тыс. рублей), «Рабочий персонал» – на 20% (до 105,4 тыс. рублей), «Добыча сырья» – на 17% (до 100,8 тыс. рублей), «Производство, сервисное обслуживание» – на 17% (до 104,4 тыс. рублей)», – сообщила Альбина Султанова.

Практически не изменилась предлагаемая зарплата в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» – рост на 1% (до 115,2 тыс. рублей), а также в «Розничной торговле» – рост на 4% (до 52,6 тыс. рублей).

«Средняя заработная плата за январь – август 2025 года в Татарстане составила 84,8 тыс. рублей. Рост с начала года составил порядка 9%. На начало года это было порядка 70–78 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе ЦЗН РТ.

По данным пресс-службы SuperJob.ru, темпы прироста зарплат за год оказались выше у инженерных кадров в промышленности и строительстве: в среднем зарплатные предложения работодателей для ИТР производств увеличились на 12,5% за год, для ИТР в строительстве – на 12,2%.

«Работодателям придется увеличивать зарплатные предложения и серьезно работать над системой компенсаций»

Рынок труда в 2026 году продолжит испытывать нехватку рабочей силы, считают эксперты. По данным большого совместного исследования, посвященного трендам рынка труда в 2026 году, в топ-3 вошли повышение производительности и эффективности труда, развитие бренда работодателя и увеличение усилий по удержанию персонала, сообщила Альбина Султанова.

«Что касается спроса работодателей в Татарстане, на наш взгляд, в основном он будет приходиться на три сферы, как в 2024 и 2025 годах: рабочий персонал, продажи и производство. Они продолжат занимать большую часть объема вакансий. Также, на наш взгляд, проблема дефицита линейного персонала в массовых сферах продолжится. Прежде всего, это коснется розничной торговли», – сказала она.

Специалисты SuperJob.ru прогнозируют, что в 2026 году относительно комфортно будет чувствовать себя промышленность. В первую очередь – отрасли, связанные с госзаказом и импортозамещением. Продолжат развиваться IT и сфера информационной безопасности, однако востребованными останутся опытные специалисты, тогда как конкуренция среди junior-программистов продолжит усиливаться, в том числе из-за распространения AI-разработки.

Большое число инфраструктурных проектов будет способствовать стабильному спросу на строителей – как ИТР, так и рабочих. Логистике предстоит решать проблемы, вызванные быстрым масштабированием бизнеса: персонала не хватает, а уровень автоматизации пока не настолько высок, чтобы массово заместить ручной труд.

Ретейл продолжит развивать различные каналы и формы привлечения персонала, в том числе аутсорс, наем на условиях гибкого графика, неполной занятости. Крупные сетевые ретейлеры продолжат работу по автоматизации процессов в торговле. Переориентация на внутренний туризм стимулирует развитие инфраструктуры регионов, создание новых интересных турпродуктов и услуг, появление новых локальных брендов.

Несмотря на снижение количества вакансий в 2025 году относительно показателей прошлого года, рынок труда в массовых сегментах останется соискательским.

«Конечно, ситуация сейчас уникальная. Количество трудоустроенных россиян, ищущих работу, за год снизилось с 61 до 48%, но на рынке труда их пока по-прежнему больше, чем пять лет назад. А это значит, что работодателям придется увеличивать свои зарплатные предложения и серьезно работать над системой компенсаций. Дисбаланс в пользу соискателя подтверждается не только минимальным показателем безработицы, но и позицией работодателей: 78% из них по-прежнему характеризуют ситуацию как кадровый голод», – заметили в SuperJob.ru.

Казань потеснила Санкт-Петербург в рейтинге лучших городов для карьеры и в 2025-м находилась на втором месте после Москвы. Причем на зарплаты выше среднего могут претендовать не только выпускники вузов, но и кандидаты без высшего образования, добавили в пресс-службе.

Зарплатные предложения будут расти прежде всего в тех сферах, где будет наибольший спрос со стороны работодателей, а это преимущественно рабочий и производственный персонал Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Зарплатные предложения будут расти»

По данным службы занятости Татарстана, в дальнейшем работодатели планируют сокращение штата или численности сотрудников в финансовом секторе. При этом зарплаты продолжат расти, но в отличие от прошлого года более сдержанными темпами, приближенными к уровню инфляции, считают специалисты ЦЗН РТ. И с ними солидарны их коллеги.

«На наш взгляд, зарплатные предложения будут расти прежде всего в тех сферах, где будет наибольший спрос со стороны работодателей, а это преимущественно рабочий и производственный персонал», – сообщила Альбина Султанова.

Напоследок эксперты рассказали, легко ли будет найти новую работу в 2026 году.

«Как показал 2025 год, работодателям крайне важны навыки и компетенции соискателей. Как следствие – компании ведут наем персонала избирательно, исходя из тех задач, которые бизнесу нужно решать сегодня», – сказала Альбина Султанова.

Советы hh.ru для соискателей в 2026 году:

Повышать свою квалификацию, причем прокачивать как «мягкие», так и «жесткие» навыки. Изучать тренды рынка труда и запросы работодателей. Осваивать новые компетенции. Например, если в рамках своей профессии можно эффективно работать искусственным интеллектом, то стоит освоить нейросети. Фокусироваться на перспективных направлениях, то есть обращать внимание на отрасли, где потребность в сотрудниках высока и перспективы карьерного роста очевидны.

В нестабильное время надежная компания с развитой корпоративной культурой и ДМС может быть выгоднее контракта с высокой, но не гарантированной зарплатой Фото: © «Татар-информ»

«Рассматривайте при поиске работы стабильность и соцпакет»

Желающим выгодно сменить работу в новом году в ЦЗН РТ рекомендовали рассмотреть возможность переобучения, выбирать программы, связанные с цифровизацией, автоматизацией и технологиями отрасли. При этом можно использовать государственные возможности бесплатного переобучения по нацпроекту «Кадры».

«Рекомендуем рассматривать при поиске работы стабильность и соцпакет. В нестабильное время надежная компания с развитой корпоративной культурой и ДМС может быть выгоднее контракта с высокой, но не гарантированной зарплатой», – отметили в пресс-службе ЦЗН РТ.

Также следует использовать все инструменты господдержки, обращаться в Кадровый центр «Работа России» не только за пособием, но и за профориентацией, помощью в составлении «цифрового» резюме, подготовкой к собеседованию и доступом к ярмаркам вакансий от надежных работодателей.

«Рынок труда Татарстана в 2026 году – рынок для адаптивных, обучающихся и прагматичных специалистов. Ключ к успеху – в осознанном выборе траектории, постоянном обновлении навыков и использовании всех доступных ресурсов, включая мощную государственную инфраструктуру поддержки занятости», – подчеркнули в пресс-службе ЦЗН РТ.

В SuperJob.ru при поиске работы рекомендовали правильно оценить свою стоимость как специалиста на рынке труда. Важно быть в рынке: если попросите меньше – вызовете сомнения в своем профессионализме, а запросите слишком много – можете упустить работу в перспективной компании, которая пока не может позволить себе нанять «дорогого» специалиста, советуют эксперты.

Четыре совета желающим выгодно сменить работу от SuperJob.ru: