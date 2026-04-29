В Татарстане арестовали мужчину, стрелявшего в людей во дворе жилого дома

Мужчине, устроившему стрельбу во дворе жилого дома в Альметьевске, предъявлено обвинение по статье о хулиганстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Прокуратура Татарстана.

Напомним, инцидент произошел 26 апреля во дворе дома по улице Чернышевского. Мужчина, вооружившись травматическим пистолетом, произвел выстрелы в сторону людей. Видео со стрельбой завирусилось в татарстанских интернет-сообществах. Один из участников конфликта пострадал. Позже правоохранители задержали злоумышленника.

Обвиняемый арестован до 26 июня, ход следствия находится на контроле надзорного ведомства.