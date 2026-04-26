Происшествия 26 апреля 2026 20:57

Полицейские задержали участников стрельбы с пострадавшим в Татарстане

В Альметьевске полицейские задержали участников конфликта со стрельбой. Об этом «Татар-информу» сообщили в МВД Татарстана.

В полицию сообщили о случившемся в одном из дворов на Чернышевского очевидцы.

На видео, которое появилось в соцсетях, видно, что к группе мужчин подбежал еще один с пистолетом в руках. Один их стоявших начал убегать, стрелок побежал вслед за ним. Слышны громкие звуки выстрелов.

Как сообщили агентству в МВД РТ, несколько человек поругались, один из них начал стрелять из пневматического пистолета. Один из участников конфликта пострадал.

Нападавших задержали полицейские, их доставили в отдел. Медики оказали пострадавшему помощь, после чего его отпустили домой.

В настоящее время полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

#стрельба по прохожим
