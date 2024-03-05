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В Татарстане арестовали мужчину, который приставал к маленькой девочке
Мужчину, который приставал к 7-летней девочке в Татарстане, заключили об стражу. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.
Ранее мы рассказывали, что в Иннополисе полицейские задержали мужчину, который приставал к ученице начальных классов.
Как сообщают в ведомстве, 36-летнему гражданину Узбекистана предъявлено обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по РТ Павлу Олейнику доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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