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Происшествия 5 марта 2024 14:56

В Татарстане задержали мужчину, который приставал к девочке

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В Иннополисе полицейские задержали мужчину, который приставал к ученице начальных классов. Об этом «Татар-информу» сообщил собственный источник.

Инцидент произошел еще в конце февраля. Мужчина, который не является жителем Технограда, подошел к девочке и начал приставать.

Сотрудники ГБР и полиция достаточно быстро его задержали, сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются следователи межрайонного следственного отдела СУ СК России по РТ.

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