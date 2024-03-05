В Татарстане задержали мужчину, который приставал к девочке

В Иннополисе полицейские задержали мужчину, который приставал к ученице начальных классов. Об этом «Татар-информу» сообщил собственный источник.

Инцидент произошел еще в конце февраля. Мужчина, который не является жителем Технограда, подошел к девочке и начал приставать.

Сотрудники ГБР и полиция достаточно быстро его задержали, сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются следователи межрайонного следственного отдела СУ СК России по РТ.