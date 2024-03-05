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В Татарстане задержали мужчину, который приставал к девочке
В Иннополисе полицейские задержали мужчину, который приставал к ученице начальных классов. Об этом «Татар-информу» сообщил собственный источник.
Инцидент произошел еще в конце февраля. Мужчина, который не является жителем Технограда, подошел к девочке и начал приставать.
Сотрудники ГБР и полиция достаточно быстро его задержали, сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются следователи межрайонного следственного отдела СУ СК России по РТ.
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