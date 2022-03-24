В Татарстане «Апас-Мол» выплатило 10 млн долгов по зарплате

В Татарстане ООО «Апас-Мол» погасило долг по зарплате на общую сумму 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Минтруд РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», – сказано в сообщении.

691 работник компании «Апас-Мол» смогли получить зарплату на общую сумму 10 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что предприятие Апастовского района выплатило в начале года 2,6 млн рублей долгов по зарплате 765 сотрудникам.