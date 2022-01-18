В Татарстане «Апас-Мол» выплатил 2,6 млн рублей долгов по зарплате

В Апастовском районе Татарстана ООО «Апас-Мол» выплатило работникам 2,6 млн рублей долгов по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», – сказано в сообщении.

«Апас-Мол» выплатил 765 работникам 2,6 млн рублей долгов по зарплате.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2021 году предприятие «Апас-Мол» выплатило своим сотрудникам долги по зарплате на общую сумму более 4,3 млн рублей.