В Татарстане администратору телеграм-канала грозит штраф за публикацию видео пролета БПЛА

В Татарстане суд рассмотрит административное дело администратора одного из местных Телеграм-каналов. По данным «Татар-информа», в феврале этого года администратор нарушил закон и выложил видео пролета БПЛА над Казанью, а также фотографии обломков с указанием мест, где они находятся.

Напомним, что в Республике Татарстан действует запрет на распространение в интернете и СМИ информации о беспилотниках и средствах противовоздушной обороны. Соответствующий указ был подписан в августе 2025 года Раисом РТ.

Запрет не касается официальных сообщений от государственных органов власти – федеральных, республиканских и местных. Распространять такие новости можно только со ссылкой на эти официальные источники.

В отношении администратора канала составлен протокол по статье о несоблюдении требований нормативных правовых актов Республики Татарстан. Материалы дела в ближайшее время рассмотрит мировой судья.

Кроме того, к ответственности будут привлечены авторы фото и видео, которые прислали эти материалы для публикации.