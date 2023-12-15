Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане более 90 детей из семей участников СВО в зимние каникулы отдохнут в лагерях
На сегодняшний день, у нас 91 ребенок из семей участников СВО планируют организацию отдыха в стационарных лагерях Министерства по делам молодежи или пришкольных лагерях Республики Татарстан. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» на тему «Забота о своих»: меры поддержки детей участников СВО рассказала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
«С 1 по 8 января у нас будут работать лагеря, 89 лагерей будут работать и порядка 6 тысяч детей решили в них отдохнуть. Заявки сейчас собираются по пришкольным лагерям, и, на сегодняшний день, у нас 91 ребенок из семей участников СВО планирует организацию отдыха в стационарных лагерях Министерства по делам молодежи или пришкольных лагерях Республики Татарстан. В случае если такие заявки поступают – они будут рассмотрены в обязательном порядке», – сказала она.
Заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина дополнила, что в этом году в пришкольных лагерях уже отдохнуло более двух тысяч детей, родители которых принимают участие в СВО.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»