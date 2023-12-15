Квоты в вузы, бесплатное питание и отдых: как в РТ помогают бойцам СВО и их семьям

Для 542 детей военнослужащих организовано бесплатное одноразовое горячее питание, а семьи мобилизованных освобождены от платы детский сад, такую льготу получают порядка 4 тысяч детей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Бесплатное питание, квоты в вузах и письма солдатам»

«В 2023 году установлены особые права для поступления в вузы по отдельной квоте для участников СВО и их детей. Так, по отдельной 10-процентной квоте в Татарстане поступили в вузы около двухсот человек», – рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

По ее словам, в настоящее время на федеральном уровне рассматривается вопрос об изменении законодательства, а именно статьи закона «Об образовании в РФ». Изменения установят квоты на обучение по программам среднего профессионального образования для отдельных категорий, в том числе для участников СВО или их детей.

«Участники СВО и их дети также имеют право перевестись с платной формы обучения на бюджет в вузах и профессиональных образовательных организациях при наличии свободных мест и отсутствии академической задолженности», – уточнила вице-премьер РТ.

Лейла Фазлеева: «В 2023 году установлены особые права для поступления в вузы по отдельной квоте для участников СВО и их детей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Лейла Фазлеева напомнила о том, что детям, которые обучаются в государственных школах, предоставляется бесплатное двухразовое питание.

«Данной мерой поддержки воспользовались больше шести тысяч человек в Татарстане. Также им предоставлено право на посещение бесплатных кружков, секций и группы продленного дня. Этим правом пользуются около шести тысяч детей», – сказала Лейла Фазлеева.

Помимо этого, в республике для 542 детей военнослужащих организовано бесплатное одноразовое горячее питание, а семьи мобилизованных освобождены от платы за детский сад, такую льготу получают порядка 4 тысяч детей. Особое внимание заместитель Премьер-министра Татарстана уделила тому, что дети и близкие участников СВО принимают активное участие в мероприятиях по сбору и отправке гуманитарной помощи для бойцов.

«Особенно трогают наших бойцов письма от наших школьников. Все те, кто получал эти письма, говорили о них с особенной теплотой. Когда спрашиваешь участника СВО о том, как ему запомнилось это письмо, он повторяет каждое слово. Хочется поблагодарить всех, кто принимает участие в подобных акциях», – сказала Лейла Фазлеева.

416 детей участников СВО в Татарстане воспользовались правом получения приоритетного устройства в детские сады Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Дети должны знать, что их отец – настоящий герой»

Заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина отметила, что уже 416 детей участников СВО в Татарстане воспользовались правом получения приоритетного устройства в детские сады.

«Еще я бы отметила меру поддержки, помогающую многим мамам, которые вынуждены воспитывать детей одни, – это продленная группа. У детей с первого по шестой класс приоритетное зачисление в группу продленного дня. Больше двух тысяч детей у нас были зачислены в эти группы и освобождены от оплаты», – сказала Алсу Асадуллина.

Заместитель министра образования и науки РТ напомнила и о летнем отдыхе в лагерях. В этом году в пришкольных лагерях отдохнули больше двух тысяч детей из семей участников СВО.

Алсу Асадуллина: «У нас также есть большая программа по увековечиванию памяти погибших бойцов. Это делается в школах, устанавливаются мемориальные доски, музейные уголки» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Алсу Асадуллина рассказала об организации трогательных встреч школьников, которые писали письма на фронт, с солдатами, которые получали их письма. А также о том, что ученики старших классов помогают собирать гуманитарную помощь.

«У нас также есть большая программа по увековечиванию памяти погибших бойцов. Это делается в школах, устанавливаются мемориальные доски, музейные уголки – это также поддержка наших семей. Они понимают, что в их семье – герой и его имя осталось в памяти не только дома, но и в школе, где он учился. Это имеет большое воспитательное значение», – рассказала заместитель министра образования и науки РТ.

По словам Алсу Асадуллиной, есть еще одна мера поддержки для детей-сирот, чьи родители участвовали в СВО.

«В мае этого года было внесено изменение в закон. Все дети, которые относятся к категории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, которые принимали участие в СВО, имеют преимущественное право на обеспечение жилым помещением перед другими лицами, включенными в список», – подытожила она.

В Татарстане воспользовались возможностью перевода с платного обучения на бюджетное пять участников СВО и четыре ребенка участников СВО Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дети участников СВО не конкурируют с другими детьми за бюджетные места в вузах»

Проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев разъяснил, что дети участников СВО не претендуют на бюджетные места других детей, и объяснил, как предоставляются и распределяются бюджетные места.

«Основные льготы действуют на поступление в российские университеты. В рамках приема в вузы были определены отдельные квоты – это 10% от общего распределения бюджетных мест по различным направлениям. Эти места резервировались специально под детей участников СВО. В этом году по особой квоте у нас поступили два участника СВО и 47 детей участников СВО», – рассказал Тимирхан Алишев.

Также в Татарстане воспользовались возможностью перевода с платного обучения на бюджетное пять участников СВО и четыре ребенка участников СВО.

Тимирхан Алишев разъяснил, что дети участников СВО не претендуют на бюджетные места других детей, и объяснил, как предоставляются и распределяются бюджетные места Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Если бюджетных мест по квоте не хватало, вузы принимали решение и ребятам предоставляли стопроцентные скидки на обучение. В нашем университете семь таких студентов. Они учатся на контракте, но оплачивает его вуз за счет внебюджетных средств», – дополнил Тимирхан Алишев.

По его словам, среди ребят распрей по этому поводу не возникает, так как в Татарстане много бюджетных мест и их хватит на всех.

«Квота никак не ущемляет права других детей. Надо понимать, что все эти ребята – наши дети. Никакого деления быть не должно. В татарстанских вузах около 25 тысяч бюджетных мест, а выпускников 11 классов – около 16 тысяч человек. В Татарстане у всех выпускников есть хорошие возможности поступить, в этом проблемы нет и не будет», – сказал он.

«Юридическая и психологическая помощь в вузе для детей участников СВО»

О важности психологической поддержки студентов из семей участников СВО рассказала ректор Казанского инновационного университета имени Виталия Тимирясова Асия Тимирясова. По ее словам, психологическая помощь не уступает в важности материальной.

Асия Тимирясова: «В начале СВО было очень много обращений, связанных с юридическими моментами. Люди не ориентировались в нормативно-правовых актах, но сейчас обращений стало гораздо меньше» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«После начала спецоперации у нас было разработано положение о предоставлении мер поддержки обучающимся – членам семей участников СВО. Первая мера – перевод на бесплатное обучение или предоставление льгот при оплате обучения. Вторая мера – предоставление социально-психологической помощи студентам. Это очень важный и нужный механизм. Есть студенты, которые потеряли родных, близких, друзей. Особенно в начале СВО у студентов наблюдалась тревожность, было проведено около 150 сеансов психологов бесплатно», – сообщила она.

Также в качестве важных мер поддержки она отметила юридическую помощь членам семей СВО.

«В начале СВО было очень много обращений, связанных с юридическими моментами. Люди не ориентировались в нормативно-правовых актах, но сейчас обращений стало гораздо меньше. Это связано с большой работой, которая ведется нашей республикой. В частности, это комплексная помощь фонда "Защитники Отечества" и портала "Забота о своих"», – рассказала Асия Тимирясова.

Ректор Казанского инновационного университета имени Виталия Тимирясова обратила внимание на то, что волонтерская помощь вуза не ограничивается только семьями студентов. Работа ведется совместно с региональным отделением «Ярдəм янəшə! Помощь рядом!» и региональным исполкомом «Народного фронта».

«Наши студенты откликаются на заявки: от уборки снега до субботников в госпитале, список оказываемой помощи обширный. Также приведу статистику: сейчас в нашем университете учатся 159 детей участников СВО, а также 13 участников СВО», – подытожила она.