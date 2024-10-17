В Татарстане 90% детей из группы риска хотят обеспечить допобразованием

В Татарстане хотят увеличить количество детей из группы риска, занимающихся по программам дополнительного образования, до 90%. Об этом сообщила ведущий консультант отдела общего образования и итоговой аттестации обучающихся Минобрнауки РТ Чулпан Афанасьева на заседании общественного совета при министерстве по вопросу формирования целей и задач на 2025 год.

«Всего 26% детей, состоящих на различных видах учета, занимаются по программам дополнительного образования. Соответственно, у них огромное количество времени, чтобы совершать правонарушения. Думаю, это большая проблема», — сказала Афанасьева.

По ее словам, необходимо организовать для таких детей не только бесплатное дополнительное образование, но проконтролировать их занятость.

Участники заседания рассмотрели предложенные экспертами задачи, по которым Министерство образования и науки РТ может начать работу в следующем году. Одна из задач — увеличить охват детей группы риска (детей, состоящих на различных видах учета) программами дополнительного образования и организацией их занятости минимум до 90%.

Татарстанцы смогут выбрать цели и задачи для Министерства образования и науки РТ. Они будут представлены для голосования 1 ноября. Из 20 предложений экспертов нужно будет определить до семи задач. Их решением министерство займется в 2025 году.