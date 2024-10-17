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Общество 17 октября 2024 22:11

В Татарстане 90% детей из группы риска хотят обеспечить допобразованием

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В Татарстане хотят увеличить количество детей из группы риска, занимающихся по программам дополнительного образования, до 90%. Об этом сообщила ведущий консультант отдела общего образования и итоговой аттестации обучающихся Минобрнауки РТ Чулпан Афанасьева на заседании общественного совета при министерстве по вопросу формирования целей и задач на 2025 год.

«Всего 26% детей, состоящих на различных видах учета, занимаются по программам дополнительного образования. Соответственно, у них огромное количество времени, чтобы совершать правонарушения. Думаю, это большая проблема», сказала Афанасьева.

По ее словам, необходимо организовать для таких детей не только бесплатное дополнительное образование, но проконтролировать их занятость.

Участники заседания рассмотрели предложенные экспертами задачи, по которым Министерство образования и науки РТ может начать работу в следующем году. Одна из задач увеличить охват детей группы риска (детей, состоящих на различных видах учета) программами дополнительного образования и организацией их занятости минимум до 90%.

Татарстанцы смогут выбрать цели и задачи для Министерства образования и науки РТ. Они будут представлены для голосования 1 ноября. Из 20 предложений экспертов нужно будет определить до семи задач. Их решением министерство займется в 2025 году.

#дополнительное образование
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