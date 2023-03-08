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В Татарстане 9 марта ожидаются метель и дождь
В четверг, 9 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, а также осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Ночью и утром прогнозируется метель, при которой видимость на дорогах ухудшится до 1-2 км. Синоптики предупреждают о мокром снеге. Столбик термометра будет показывать от -1 до -6 градусов.
Днем будет идти мокрый снег и дождь, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура поднимется до +1-5 градусов.
Ранее ГИБДД в связи с плохими метеоусловиями рекомендовала автовладельцам с особым вниманием отнестись к техническому состоянию машин и соблюдать осторожность на дорогах.
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