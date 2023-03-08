В Татарстане 9 марта ожидаются метель и дождь

В четверг, 9 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, а также осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Ночью и утром прогнозируется метель, при которой видимость на дорогах ухудшится до 1-2 км. Синоптики предупреждают о мокром снеге. Столбик термометра будет показывать от -1 до -6 градусов.

Днем будет идти мокрый снег и дождь, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура поднимется до +1-5 градусов.

Ранее ГИБДД в связи с плохими метеоусловиями рекомендовала автовладельцам с особым вниманием отнестись к техническому состоянию машин и соблюдать осторожность на дорогах.