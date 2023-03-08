ГИБДД Татарстана рекомендует водителям соблюдать осторожность в грядущую непогоду

ГИБДД напоминает водителям, что в предстоящую непогоду следует соблюдать особую осторожность. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана.

Завтра, 9 марта, в республике ожидается мокрый снег, метели и сильный ветер порывами до 20 м/с.

Ведомство рекомендует автовладельцам с особым вниманием отнестись к техническому состоянию машин, убедиться в исправности тормозной системы и оптики, проверить шины.

Если придется двигаться на авто в метель, следует избегать опасных маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу движения. Пешеходам же в условиях плохой видимости советуют использовать одежду со светоотражающими элементами.