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ГИБДД Татарстана рекомендует водителям соблюдать осторожность в грядущую непогоду
ГИБДД напоминает водителям, что в предстоящую непогоду следует соблюдать особую осторожность. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана.
Завтра, 9 марта, в республике ожидается мокрый снег, метели и сильный ветер порывами до 20 м/с.
Ведомство рекомендует автовладельцам с особым вниманием отнестись к техническому состоянию машин, убедиться в исправности тормозной системы и оптики, проверить шины.
Если придется двигаться на авто в метель, следует избегать опасных маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу движения. Пешеходам же в условиях плохой видимости советуют использовать одежду со светоотражающими элементами.
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