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Ру Тат
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Здоровье
4 февраля 2022  10:28
Эвелина Киселёва

В Татарстане 701 ребенок вакцинировался против коронавируса

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В Татарстане продолжается вакцинация подростков против коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Первым компонентом [вакцины от Covid-19] привит 701 ребенок», — отметил представитель Минздрава республики.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Татарстан в конце января пришло больше 2,8 тыс. доз вакцины «Спутник М». Привиться ею могут дети в возрасте от 12 лет до совершеннолетия.

#коронавирус #подростки
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