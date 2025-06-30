В Татарстане 70 супружеским парам вручат медали «За любовь и верность»

Фото: © «Татар-информ» / Султан Исхаков

В «Семейную неделю» в Татарстане вручат 70 медалей «За любовь и верность» супружеским парам. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова.

«Вручать награды лучшим семьям республики – династиям, многопоколенным и многодетным будут главы районов. Это те, кто в любви и согласии прожили вместе более 25 лет и воспитали детей», – рассказала она.

Вручения медалей пройдут в ЗАГСах и в районных Домах культуры.

Более 600 праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, пройдут в Татарстане. В России праздник отмечается ежегодно 8 июля.

Поддержка семей соответствует целям национального проекта «Семья».

Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.

«Поддержка семей – неизменный приоритет в нашей работе. Семья – основа нашего многонационального государства, надежный тыл и опора для каждого человека. Она укрепляет традиционные ценности, сохраняет преемственность поколений», – сказал Минниханов.