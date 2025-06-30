В Татарстане ко Дню семьи, любви и верности пройдет более 600 мероприятий

Фото: © «Татар-информ» / Султан Исхаков

Более 600 праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, пройдет в Татарстане. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова.

«8 июля ежегодно празднуется День семьи, любви и верности. Это всероссийский праздник. Руководством республики уделяется большое внимание теме семьи, материнства, отцовства, детства, поддержки многодетных и многопоколенных семей, профессиональных династий, традиционных семейных ценностей и преемственности поколений», – рассказала она.

Фото: © «Татар-информ» / Султан Исхаков

Ежегодный праздник, который проводится во всей стране, приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака. С 1 по 8 июля в республике пройдет семейная неделя.

«Всего в республике за неделю будет проведено порядка 600 мероприятий. Это уличные концерты в парках и скверах с участием семей районов, всевозможные викторины, турниры, мастер классы, фотовыставки, конкурсы, интерактивные площадки», – отметила Ахметова.

На площадках ЗАГСов состоятся торжественные вручения свидетельств о рождении, имя наречения, поздравления семей юбиляров, торжественные регистрации браков, вручения медалей, уроки семьи.

Фото: © «Татар-информ» / Султан Исхаков

«Семейная неделя проходит под слоганом "Татарстан – территория счастливых семей". Иметь семью – это счастье, а счастливая семья – самая крепкая семья», – заметила Ахметова.

Локациями мероприятий станут парки и скверы, Дома культуры, молодежные центры, пришкольные лагеря, библиотеки, редакции газет, краеведческие музеи и сельские клубы по всей республике.

«Мы привлекаем семьи участников СВО, ветеранов, тружеников тыла, почетных граждан известных медийных лиц», – добавила Ахметова.

Фото: © «Татар-информ» / Султан Исхаков

Уличные праздничные концерты с выступлением местных творческих коллективов будут организованы на открытых площадках – в парках и скверах. Пройдут семейные посиделки, знакомства с семьями «Безнең урам гаиләләре», вечера отдыха. В парках будут работать творческие мастерские для детей и семей, где можно сделать сувениры и поделки своими руками.

Поддержка семей соответствует целям национального проекта «Семья».

Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.

«Поддержка семей – неизменный приоритет в нашей работе. Семья - основа нашего многонационального государства, надежный тыл и опора для каждого человека. Она укрепляет традиционные ценности, сохраняет преемственность поколений», - сказал Минниханов.