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Общество 7 марта 2025 06:00

В Татарстане 7 марта ожидается снег с дождем

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В Татарстане 7 марта ожидается снег с дождем
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В пятницу, 7 марта, в Татарстане местами пройдет снег с дождем. В некоторых «уголках» республики эти осадки будут идти умеренно, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Утром в республике также ожидается туман.

Ветер в пятницу в РТ синоптики прогнозируют южный, юго-восточный с переходом на северо-западный. Его скорость составит 5-10 м/с, но днем местами он усилится до 14 м/с.

Температура днем в республике составит -2..+3 градуса.

Также синоптики предупредили татарстанцев о гололедице и снежной каше на дорогах республики.

Напомним, что в Татарстане 7 марта будет сокращенным рабочим днем.

#погода #прогноз #Татарстан
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