В Татарстане 7 марта ожидается снег с дождем
В пятницу, 7 марта, в Татарстане местами пройдет снег с дождем. В некоторых «уголках» республики эти осадки будут идти умеренно, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
Утром в республике также ожидается туман.
Ветер в пятницу в РТ синоптики прогнозируют южный, юго-восточный с переходом на северо-западный. Его скорость составит 5-10 м/с, но днем местами он усилится до 14 м/с.
Температура днем в республике составит -2..+3 градуса.
Также синоптики предупредили татарстанцев о гололедице и снежной каше на дорогах республики.
Напомним, что в Татарстане 7 марта будет сокращенным рабочим днем.