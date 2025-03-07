В Татарстане 7 марта ожидается снег с дождем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В пятницу, 7 марта, в Татарстане местами пройдет снег с дождем. В некоторых «уголках» республики эти осадки будут идти умеренно, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Утром в республике также ожидается туман.

Ветер в пятницу в РТ синоптики прогнозируют южный, юго-восточный с переходом на северо-западный. Его скорость составит 5-10 м/с, но днем местами он усилится до 14 м/с.

Температура днем в республике составит -2..+3 градуса.

Также синоптики предупредили татарстанцев о гололедице и снежной каше на дорогах республики.

Напомним, что в Татарстане 7 марта будет сокращенным рабочим днем.