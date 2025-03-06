В Татарстане 7 марта будет сокращенным рабочим днем

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У жителей Татарстана завтра будет сокращенный рабочий день. Это следует из производственного календаря республики на текущий год.

Суббота, 8 марта, считается выходным праздничным днем. Соответственно, предшествующий рабочий день становится сокращенным. В пятницу, 7 марта, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

При этом длинных выходных у жителей РТ не будет, поскольку дополнительный выходной был перенесен на 13 июня, чтобы продлить отдых по случаю Дня России, отмечаемого 12 июня.