В Татарстане 7 марта будет сокращенным рабочим днем
У жителей Татарстана завтра будет сокращенный рабочий день. Это следует из производственного календаря республики на текущий год.
Суббота, 8 марта, считается выходным праздничным днем. Соответственно, предшествующий рабочий день становится сокращенным. В пятницу, 7 марта, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
При этом длинных выходных у жителей РТ не будет, поскольку дополнительный выходной был перенесен на 13 июня, чтобы продлить отдых по случаю Дня России, отмечаемого 12 июня.