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Общество 23 января 2025 14:19

В Татарстане 44 из 71 здания судебных участков мировых судей требуют капремонта

В Татарстане 44 из 71 здания судебных участков мировых судей требуют капитального ремонта. Стоимость работ составляет 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на заседании коллегии возглавляемого им ведомства.

«Заложенные в программе 50 млн рублей позволят провести ремонты в этих зданиях в течение 26 лет в ценах 2025 года. Нам совместно с Правительством РТ необходимо рассмотреть этот вопрос», — заявил он.

Загидуллин рассказал, что в прошлом году был проведен аудит технического состояния всех зданий и помещений судебных участков мировых судей на предмет необходимости проведения капремонта.

«Создание достойных условий для жителей республики, обращающихся к мировому судье, остается приоритетом», — подчеркнул министр.

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#мировые судьи татарстана
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