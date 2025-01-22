Нагрузка на мировых судей Татарстана за год выросла на 100 тыс. дел

В прошлом году мировые судьи Татарстана рассмотрели более 865 тыс. дел. Это на 100 тыс. больше, чем в 2023-м. Средняя годовая нагрузка на мирового судью составила 4,5 тыс. дел, сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на заседании коллегии Минюста республики.

«В Татарстане отправляют правосудие 190 мировых судей. Из года в год количество рассматриваемых дел возрастает. Это влияет и на текучесть кадров», – заявил он.

Загидуллин отметил, что в Госдуме находятся две законодательные инициативы, которые могут сократить нагрузку на мировых судей и работников их аппаратов. Первая из них предлагает ввести внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц по уплате обязательных платежей. Вторая касается внесудебного урегулирования споров по долгам за «коммуналку». В частности, предложили использовать исполнительную подпись нотариуса для взыскания долгов по ЖКХ.

«Заявлений о взыскании коммунальных платежей поступило около 60 тыс. Принятие обозначенных инициатив может сократить нагрузку на мировых судей примерно на 17%. Необходимо работать вместе с депутатами Госдумы, избранным от Татарстана, по продвижению принятия этих законопроектов», – подчеркнул глава Минюста РТ.

Зампредседателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский добавил, что в 2024-м мировые судьи рассмотрели на 13,8% больше дел и материалов, чем в 2023 году. Так, количество рассмотренных административных дел, связанных с взысканием налогов и сборов, выросло за год втрое, до 87 тыс.

«Рассмотрение этой категории дел создает существенную нагрузку. И это, как следствие, приводит к затягиванию срока рассмотрения дел, находящихся в производстве мировых судов», – добавил он.

При этом в прошлом году количество мировых судей уменьшилось. Сейчас, по словам Каминского, в республике числится 177 мировых судей при штатной численности 190. В 2023 году фактическая численность составляла 180.

«А ведь мировые судьи – кадровый резерв для системы федеральных судов», – констатировал он.

Зампредседателя Верховного суда заметил, что по-прежнему актуальна проблема нехватки работников аппаратов мировых судей.

«В нашем регионе наиболее острая ситуация с техническим кадром в Московском районе Казани – 71%, в Заинске – 66%. В семи районах республики, в том числе в Казани, процент текучести составляет чуть более 40%. В остальных районах ситуация стабильна», – сказал он.

По мнению Каминского, дефицит специалистов в этой сфере связан со сложностью работы, высокой нагрузкой и невысокой оплатой труда.

«Мировые судьи остаются без помощников и секретарей, что негативно отражается на качестве их работы в целом при рассмотрении дел», – заключил он.