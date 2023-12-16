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В Татарстане 416 детей участников СВО воспользовались приоритетным устройством в детсады
Уже 416 детей участников СВО в Татарстане воспользовались правом получения приоритетного устройства в детские сады. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» на тему «Забота о своих»: меры поддержки детей участников СВО рассказала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.
«Еще я бы отметила меру поддержки, помогающую многим мамам, которые вынуждены воспитывать детей одни, – это продленная группа. У детей с первого по шестой класс приоритетное зачисление в группу продленного дня. Больше 2 тысяч детей у нас были зачислены в эти группы и освобождены от оплаты», – сказала Алсу Асадуллина.
Заместитель министра образования и науки РТ напомнила об отдыхе в лагерях. В этом году в пришкольных лагерях отдохнули больше двух тысяч детей из семей участников СВО. В зимние каникулы дети из семей участников СВО смогут отдохнуть в лагерях министерства по делам молодежи или пришкольных лагерях.
В республике реализуется программа «ЗАБОТА О СВОих». Для удобства граждан в Татарстане запущена одноименная платформа и чат-бот в Телеграме. Здесь собраны и каталогизированы все меры федеральной, республиканской и муниципальной поддержки. Также у участников СВО и членов их семей есть возможность задать вопрос по неоказанию помощи или невыплате льгот, который уйдет для подготовки адресного ответа в органы власти.
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