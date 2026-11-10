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Общество 10 ноября 2026 11:26

Более 300 жителей Татарстана перешагнули 100-летний рубеж

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В Татарстане 331 местный житель перешагнул 100-летний рубеж. Об этом на заседании Госсовета РТ по соцполитике сообщила замминистра труда республики Наталья Бутаева.

«331 житель республики перешагнул 100-летний рубеж, в целом же число долгожителей в Татарстане за последние 5 лет выросло втрое», – сказала она.

Бутаева напомнила, что в РТ действует программа «Активное долголетие», которая рассчитана на женщин в возрасте от 55 лет и старше и мужчин – от 60 лет и старше.

#долголетие #пенсионеры #госсовет рт
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