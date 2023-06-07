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В Татарстане 4-летний ребенок на квадроцикле чудом не попал под колеса большегруза
В Спасском районе РТ 4-летний ребенок, управляя квадроциклом чуть не попал под колеса большегруза. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
Инцидент произошел в деревне Чэчэкле Спасского района РТ. Ребенок, управляя квадроциклом, передвигался по дорогам без контроля взрослых. В результате 4-летний ребенок по счастливой случайности не попал под колеса большегруза.
Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили ребенка и передали его родителям. Как оказалось, ребенок приехал в гости к бабушке.
В настоящее время материалы переданы в ПДН.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Лениногорске 12-летний школьник угнал автомобиль Toyota, решил скрыться от погони и устроил ДТП.
Госавтоинспекция напоминает родителям, что управление мототранспортом сопряжено с особым риском, и, покупая его ребенку, вы подвергаете его жизнь смертельной опасности.
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