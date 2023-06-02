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В Лениногорске 12-летний ребенок угнал автомобиль и устроил ДТП
В Лениногорске школьник угнал автомобиль Toyota, решил скрыться от погони и устроил ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.
12-летний подросток угнал иномарку и, не выполнив требования полицейских, устроил погоню. В результате юный водитель не справился с управлением и врезался в столб, светофор и дорожный знак. После этого подросток пытался скрыться от полицейских.
В настоящее время ребенка поймали и доставили в БСМП Челнов.
Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана призывают родителей контролировать досуг детей во время каникул и ограничить свободный доступ к ключам от транспортных средств.
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