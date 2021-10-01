В Татарстане 39 кафе, баров и ресторанов получили разрешение на работу ночью

39 заведений общественного питания Татарстана получили разрешение на работу после полуночи. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Напомним, что после внесения ряда изменений в постановление Правительства РТ кафе и рестораны могут получать разрешения на ночную работу, однако они выдаются лишь при условии вакцинации всех сотрудников.

«Выдача разрешений у нас идет. На сегодня разрешения на ночную работу предприятий при условии 100-процентной вакцинации сотрудников были выданы 39 учреждениям», – отметила спикер.

Еще пять заявлений находятся в работе у Роспотребнадзора республики.

29 заведениям общепита отказали в выдаче разрешения на работу после полуночи. Главный санитарный врач РТ уточнила, что зачастую бары и кафе не указывают весь персонал, который трудится в заведении, и руководители приносят документы о вакцинации или медицинском отводе только на одного-двух сотрудников.

«Это не обеспечивает безопасные санитарные условия в данном кафе или баре. Потому что вы понимаете, что должны быть посудомойки, уборщицы, бармены, директор привиты. Это далеко не один-два человека», – подчеркнула Марина Патяшина.

Чтобы работать после 12 ночи кафе и рестораны должны предоставить сертификаты вакцинации от Covid-19 и справки на сотрудников с медицинским отводом. Роспотребнадзор РТ проверит предоставленные документы и за 7-10 рабочих дней вынесет решение.