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Ру Тат
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29 мая 2021  13:24
Эвелина Киселёва

Главный санитарный врач РТ объяснила, при каких условиях кафе смогут работать ночью

Главный санитарный врач РТ объяснила, при каких условиях кафе смогут работать ночью
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Кафе и рестораны с привитыми от коронавируса сотрудниками могут получить разрешение на работу ночью. Какие требования для этого необходимо выполнить, корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Разрешение выдается при условии вакцинации всех сотрудников за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания», — отметила главный санитарный врач республики.

Кафе и рестораны, желающие начать работать ночью, должны предоставить сертификаты вакцинации от Covid-19, которые выдаются после двух прививок, и справки на сотрудников с медицинским отводом. 

Роспотребнадзор РТ проверит предоставленные сертификаты работников общепита через федеральный регистр привитых, а подлинность справок — в медицинских организациях, где их выдали.

Марина Патяшина пояснила, что уведомление на ночную работу в ведомстве будут рассматривать за три рабочих дня. Если подлинность всех документов подтвердится, кафе или ресторан сможет работать после полуночи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане одобрено внесение ряда изменений в постановление Правительства РТ о мерах по предотвращению распространения Covid-19.

#управление роспотребнадзора по рт #Коронавирус #марина патяшина
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