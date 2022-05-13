В Татарстане 366 призывников-айтишников воспользовались отсрочкой от армии

До 1 мая в Татарстане 366 призывников — сотрудников IT-корпораций подали заявления на отсрочку от службы в армии, воспользовавшись данной мерой поддержки государства. Об этом в прямом эфире программы «Наш Татарстан» сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

«После 1 июня, как начнется призыв, будет рассматриваться статус придания сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний этой отсрочки. Это указ Президента Российской Федерации и это классная мера, которая позволяет в том числе сохранить рабочее место», — отметил министр.

Хайруллин добавил, что в этом году Правительство РФ выделяет почти 22 млрд рублей на меры господдержки IT-отрасли, в том числе 14 млрд рублей на гранты.

«Это очень серьезная мера поддержки», — заключил руководитель цифрового ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольске может появиться ИТ-парк.