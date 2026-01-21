news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 января 2026 18:12

В Татарстане 300 учителей получат жилищные сертификаты на 1 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане 300 учителей получат жилищные сертификаты на 1 млн рублей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане учредили грант «Жилищный сертификат педагогу». В этом году жилищные сертификаты на 1 млн рублей получат 300 учителей. Об этом сегодня сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на встрече с журналистами региональных и федеральных СМИ.

«Претендовать на него смогут педагоги в возрасте до 50 лет со стажем работы не менее трех лет на дату подачи заявления. Конкурс непростой, потому что желающих много. В первый год мы всех обеспечить не сможем», – сказал он.

Глава Минобрнауки уточнил, что в этом году получить жилищный сертификат в основном смогут учителя физики, химии, математики и начальных классов.

«Будем смотреть, кто нуждается. Заявиться на получение сертификата на третью квартиру не получится», – подчеркнул он.

Еще одна новая мера поддержки педагогов касается компенсации стоимости аренды жилья. В частности, будет определено 350 педагогов, которые начнут получать по 20 тыс. рублей ежемесячно.

«Здесь нет ограничений по возрасту и стажу работы», – отметил Хадиуллин.

читайте также
Ильсур Хадиуллин об эксперименте с двумя ОГЭ: «Перехитрить никого не удастся»
Ильсур Хадиуллин об эксперименте с двумя ОГЭ: «Перехитрить никого не удастся»
#улучшение жилищных условий #учителя #грантовая поддержка учителей
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

20 января 2026
В Татвоенкомате рассказали о выплатах и соцгарантиях для бойцов Войск беспилотных систем

В Татвоенкомате рассказали о выплатах и соцгарантиях для бойцов Войск беспилотных систем

21 января 2026