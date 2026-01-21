В Татарстане 300 учителей получат жилищные сертификаты на 1 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане учредили грант «Жилищный сертификат педагогу». В этом году жилищные сертификаты на 1 млн рублей получат 300 учителей. Об этом сегодня сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на встрече с журналистами региональных и федеральных СМИ.

«Претендовать на него смогут педагоги в возрасте до 50 лет со стажем работы не менее трех лет на дату подачи заявления. Конкурс непростой, потому что желающих много. В первый год мы всех обеспечить не сможем», – сказал он.

Глава Минобрнауки уточнил, что в этом году получить жилищный сертификат в основном смогут учителя физики, химии, математики и начальных классов.

«Будем смотреть, кто нуждается. Заявиться на получение сертификата на третью квартиру не получится», – подчеркнул он.

Еще одна новая мера поддержки педагогов касается компенсации стоимости аренды жилья. В частности, будет определено 350 педагогов, которые начнут получать по 20 тыс. рублей ежемесячно.

«Здесь нет ограничений по возрасту и стажу работы», – отметил Хадиуллин.