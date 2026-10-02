В Татарстане 269 педагогов получили жилищные сертификаты на 1 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане 269 педагогов на конкурсной основе получили жилищные сертификаты на 1 млн рублей. Всего сертификаты на улучшение жилищных условий на этот год предусмотрены для 350 человек. Об этом сообщил журналистам в Доме учителя министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Конкурс продолжается, и, думаю, что до конца этого года мы остальным претендентам сертификаты успеем вручить. Это очень серьезная поддержка педагогов, у которых нет жилья», – сказал глава Минобрнауки.

Жилищный сертификат ввели в этом году. Предполагается, что его будут предоставлять ежегодно педагогам в возрасте до 50 лет и имеющим опыт работы не менее трех лет.

Претендовать на жилищный сертификат могут воспитатели детских садов и школ с дошкольным отделением, школьные учителя и преподаватели учреждений среднего профессионального образования.

Претенденты должны иметь статус нуждающегося в улучшении жилищных условий и отработать пять лет после выдачи гранта в образовательных учреждениях Татарстана.