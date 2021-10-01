В Татарстане 26 классов разобщены из-за большого числа заболевших ОРВИ

В Татарстане 26 классов были разобщены из-за высокой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

«На сегодня у нас разобщено 26 классов в десяти школах республики, это касается 645 учащихся», – отметила спикер.

Руководитель республиканского ведомства напомнила, что такая мера профилактики действовала всегда. В случае если в классе 20% и более детей отсутствуют из-за болезни, коллектив разобщают на 7–10 дней. Ученики сидят дома.

«Эта мера направлена на то, чтобы разорвать пути передачи инфекции у детей», – объяснила Марина Патяшина.

Главный санитарный врач РТ добавила, что единственный способ защиты детей от тяжелых болезней – это вакцинация. Она призвала родителей привить своих детей против гриппа и подчеркнула, что сейчас наилучший период для этого.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 27 тыс. жителей.