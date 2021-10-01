В Татарстане за неделю ОРВИ заболели 27 тыс. человек

В Татарстане за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 27 тыс. жителей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«По эпидемиологической ситуации по ОРВИ количество больных увеличивается, начался сезонный подъем, за неделю в республике зарегистрировали 27 тыс. случаев ОРВИ», – отметила спикер.

Число больных выросло на 16% по сравнению с предыдущей неделей. В Казани выявили 12,5 тыс. случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

Марина Патяшина подчеркнула, что случаев гриппа в РТ не выявлено, однако в 20 регионах России грипп уже циркулирует.

В Татарстане у больных находят аденовирус, РС-вирус, бокавирус.