В Татарстане 24 кафе, бара и ресторана получили разрешение на работу ночью

24 заведения общественного питания Татарстана получили разрешение на работу после полуночи. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

Напомним, что после внесения ряда изменений в постановление Правительства РТ кафе и рестораны могли получать разрешения на ночную работу, однако они выдавались лишь при условии вакцинации всех сотрудников. Но вышли рекомендации не направлять уведомление в Управление Роспотребнадзора по Татарстану.



«В отношении выдачи разрешений на работу общепита в ночное время при условии вакцинирования 100% персонала решением санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета Министров Татарстана от 5 июля 2021 года была рекомендация бизнесу не подавать уведомления в адрес управления. Поскольку таковые уведомления в адрес управления не подавались, соответственно, и не было выдачи заключений», – отметили в пресс-службе ведомства.

Однако если запрос поступит в Роспотребнадзор, его будут рассматривать в течение 7–10 рабочих дней. Все документы, представленные индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, управление проверит в реестре вакцинированных или переболевших Covid-19, а справки о медицинских отводах – в больницах и поликлиниках.

«По итогам будет приниматься решение», – отметили в Роспотребнадзоре.

Разрешение выдали 23 кафе и ресторанам. После появления рекомендаций лишь один казанский бар «Соль» смог доказать, что все его сотрудники привиты против коронавируса или имеют медотвод.