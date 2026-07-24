В Татарстане 24 июля ожидаются дожди, грозы и до +31 градуса

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В пятницу, 24 июля, в республике прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, локально сильный ночью. В отдельных районах возможны грозы и град, ночью и утром местами туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер восточный и юго-восточный, 5–10 м/с, при грозах порывы до 15–20 м/с. Температура ночью составила +15..+20 градусов, днем воздух прогреется до +26..+31 градусов.

В Казани ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер восточный и юго-восточный, 5–10 м/с, при грозах порывы до 15–20 м/с. Днем в столице республики – +28..+30 градусов.

Ранее МЧС напомнило о правилах безопасности в грозу и ветер.