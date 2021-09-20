В Татарстане 200 тыс. учащихся примут участие в школьном этапе олимпиад по 24 предметам

В Татарстане 22 сентября откроется школьный этап всероссийской и республиканской олимпиад. Ожидается, что от республики на этом этапе в олимпиадах примут участие около 200 тыс. учеников. Об этом сообщила директор Республиканского олимпиадного центра Гульнара Исламова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Школьный этап всероссийской и республиканской олимпиад школьников в Татарстане стартует 22 сентября предметом “Искусство (Мировая художественная культура)” и завершится 29 октября предметом “Технология”», – сказала спикер.

Исламова отметила, что помимо 24 основных предметов всероссийской олимпиады школьников также пройдут состязания по татарскому языку и литературе, русскому языку и литературе для учеников образовательных организаций с нерусским языком обучения, а также по геологии, истории Татарстана и татарского народа.

Руководитель олимпиадного центра заметила, что в прошлом учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады приняли участие более 183 тыс. учащихся Татарстана, из них более 46 тыс. стали победителями и призерами.

Исполнительный директор «Казанского открытого университета талантов 2.0» Айдар Акмалов добавил, что 24 предмета, по которым проходят олимпиады, охватывают практически все сферы деятельности.

«То есть ребята могут себя проявить в той сфере, где им интересно, – продолжил он. – Некоторое изменение текущего года состоит в том, что школьный этап олимпиад по шести предметам будет проходить на платформе “Сириус.Курсы”. Это интересная практика».

В частности, в этом учебном году школьный этап по математике для 4 – 11-х классов, биологии и астрономии для 5 – 11-х классов, физике и химии для 7 – 11-х классов, информатике для 5 – 11-х классов пройдет на технической платформе «Сириус.Курсы».

Десятиклассник казанского лицея №131 Никита Перов стал победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии. Он рассказал, что занимается в различных кружках по физике, математике и химии.

«Я еще думаю, куда буду поступать после окончания школы, но выбираю между Москвой и Казанью. А победа в заключительном этапе олимпиады дает мне право поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов. То есть мне просто нужно будет сдать ЕГЭ на минимальный балл», – уточнил лицеист.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минобрнауки Татарстана на 2021 – 2022 учебный год подало заявки на проведение заключительного этапа олимпиад по основам безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК), технологии, русскому языку и физкультуре.