Минобрнауки РТ подало заявки на проведение всероссийских олимпиад по пяти предметам

Министерство образования и науки Татарстана на 2021 – 2022 учебный год подало заявки на проведение заключительного этапа олимпиад по основам безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК), технологии, русскому языку и физкультуре. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Согласованы первые три предмета. По двум предметам, русскому языку и физкультуре, ожидаем решения Министерства просвещения России, – рассказал спикер. – Татарстан ежегодно организует и проводит у себя олимпиады всероссийского и международного уровней».

Хадиуллин упомянул, что с 1 сентября прошлого года по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» начал работу Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели «Сириуса».

«Главная задача – формирование эффективной системы работы с одаренными детьми, их выявление и сопровождение. В Татарстане этому направлению уделяется огромное внимание. Поэтому открытие такого центра служит укреплением того фундамента, который уже был в республике», – отметил министр.

Он подчеркнул, что школьники Татарстана активно участвуют в олимпиадном движении, занимают призовые места в международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах.

Хадиуллин добавил, что в 2019 – 2020 учебном году более 180 тыс. школьников участвовали в олимпиадах различного уровня. В 2020 – 2021 учебном году 400 лучших школьников приняли участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады, 211 из них добились самых высоких результатов, став победителями и призерами.

«Это в 1,5 раза больше по сравнению с 2018 – 2019 учебным годом, – заметил он. – Татарстан девятый год подряд удерживает третью позицию по количеству победителей и призеров олимпиад после Москвы и Санкт-Петербурга. За нами следует Московская область и Удмуртская Республика. По эффективности участия, по количеству завоеванных дипломов на 100 тыс. человек Татарстан поднялся на второе место после Москвы».

По словам главы Минобрнауки, среди муниципальных районов на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году в первую тройку лидеров вошли Вахитовский, Приволжский, Кировский и Московский районы Казани, а также Набережные Челны.

«Динамика показателей выросла на 27, 32 и 50 соответственно. Обучающиеся Набережных Челнов значительно улучшили свои показатели. Увеличилось количество призовых мест от 9 до 16 в Сабинском, Арском, Актанышском и Чистопольском районах», – констатировал он.

Школьники Татарстана в 2018 году завоевали 17 медалей международного первенства, а в 2019 году уже 24 ученика стали медалистами. В прошлом году количество победителей и призеров международных олимпиад достигло 33 человек. В настоящее время этот показатель составляет 44 победителя и призера.