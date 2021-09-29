В Татарстане 20 школ признаны лучшими по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы РФ

Двадцать образовательных учреждений Татарстана попали в список лучших школ республики по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России в этом году. Рейтинг опубликовало агентство RAEX.

Самое большое количество выпускников для лучших российских вузов в Казани подготовили лицей №131 (первое место), лицей имени Н. И. Лобачевского КФУ (второе место), IT-лицей КФУ (четвертое место), гимназия №19 (пятое место), а также лицей-интернат №2, лицей №177, школа №39, гимназия №102, гимназия №122, лицей №121, гимназия №6, лицей №145 и гимназия №139.

Кроме того, в топ-20 лучших школ республики попали три учебных заведения Набережных Челнов – лицей №78 (третье место), гимназия №26 (восьмое место) и гимназия №77 (14-е место).

Лучшими в этом рейтинге также признаны лицей №2 Альметьевска (шестое место), школа №6 Бугульмы (седьмое место), лицей №35 Нижнекамска (12-е место) и бугульминский лицей №2 «Школа – центр компетенции в электронном образовании» (18-е место).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что шесть школ Татарстана вошли в число наиболее конкурентоспособных в России.